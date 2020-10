Pioneer Natural: Die neue Nummer eins des Ölmarktes?

Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) befindet sich laut Wall Street Journal in Gesprächen mit Parsley Energy Inc (NYSE:PE) über eine Übernahme. Wenn das Geschäft zustande kommt, könnte Pioneer zu einem der größten Ölproduzenten im Perm-Becken werden.

Was geschah

Berichten zufolge könnten die beiden in Texas ansässigen Ölproduzenten bis Ende des Monats einen All-Stock-Deal abschließen. Es wurden jedoch noch keine offiziellen Erklärungen veröffentlicht. Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung