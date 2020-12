Pioneer Natural Resources-Aktien: Insider verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Pioneer Natural Resources":

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Freitag, 18. Dezember zeigte, dass Grillot Larry R. 500 Aktien von Pioneer Natural Resources Inc (NYSE:PXD) zu einem durchschnittlichen Preis von $114,23 verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an Pioneer Natural Resources Inc. auf 11.723 Aktien. Pioneer Natural Resources notierte 0,9% niedriger als der vorherige Schlusskurs.

