Pioneer Natural Aktie: Der ganz große Wurf!

Für die Aktie Pioneer Natural aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.05.2022, 12:00 Uhr, ein Kurs von 252 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pioneer Natural-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Pioneer Natural aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (4 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (266,94 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 252 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pioneer Natural eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,55 liegt Pioneer Natural unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 293,21 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Pioneer Natural liegt mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 7,08, wodurch sich eine Differenz von -0,54 Prozent zur Pioneer Natural-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.