Pioneer Bankshares: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pioneer Bankshares, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 mit 31,4 USD.Unser Analystenteam hat Pioneer Bankshares auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Pioneer Bankshares-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Pioneer Bankshares überkauft (Wert: 100), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Pioneer Bankshares damit ein "Sell"-Rating.

