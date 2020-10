Pioneer-Aktie: Riesen-Fusion!

Die Pioneer Natural Resources Company (NYSE:PXD) bestätigte am Dienstag, dass sie sich bereit erklärt hat, den Konkurrenten Parsley Energy Inc (NYSE:PE) in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 4,5 Mrd. $ zu übernehmen. Einschließlich der Schulden von Parsley wird der Wert der Transaktion auf 7,6 Mrd. $ geschätzt.

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird Pioneer eine Mehrheitsbeteiligung von 76% halten, der



