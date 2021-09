Pinterest richtet zweites globales Creators Festival am 20. Oktober aus

San Francisco (ots/PRNewswire) -Creator und Special Guests werden das Festival unter dem Motto "Make it here" als Headliner präsentieren und die neuesten Produkte und Experiences der Inspirationsmarke für die nächste Generation von Creatorn teilenPinterest (NYSE: PINS) gibt heute bekannt, dass es am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, sein zweites globales Creator Festival in diesem Jahr veranstalten wird.Mit Inhalten und Themen, die von Creators inspiriert wurden, wird die virtuelle Veranstaltung internationale Talente, aufstrebende Top-Creators, Pinterest-Führungskräfte und Special Guests präsentieren, die die neuesten Creator-Produkte, Funktionen und Nutzererfahrungen des Unternehmens ankündigen. Pinterest richtet das Festival in Ländern weltweit aus, darunter USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland und Frankreich."Pinterest gestaltet eine Zukunft für Creators, die sich auf Inspiration statt Unterhaltung fokussieren und ihr Publikum in einem ansprechenden, positiven und motivierenden Umfeld erreichen wollen. Diese besondere Veranstaltung ist der Beginn einer neuen Ära für Creators, und wir werden die neuesten Produkte und Funktionen vorstellen, die sie benötigen, um sinnvolle Interaktionen mit ihren Communities zu schaffen", sagte Aya Kanai, Head of Content and Creator Partnerships bei Pinterest. "Was das Festival so besonders macht, ist, dass wir Creators eine Bühne geben, um über unsere neuen Produkte zu sprechen, Anleitungen zu teilen und anderen Creators zu helfen, auf der Plattform erfolgreich zu sein."Die einstündige Live-Streaming-Veranstaltung wird eine Reihe von Themen behandeln, darunter Tipps zum Aufbau eines inspirierten Publikums, die Einführung einer Marke, die Erstellung hochwertiger Inhalte, die ein sinnvolles Engagement fördern, die Monetarisierung von Inhalten und die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich mentale Gesundheit, insbesondere auch unter Creators selbst."Das Pinterest Creator Festival wird ergründen, was es wirklich bedeutet, als Creator Erfolg zu haben und warum Pinterest der beste Ort dafür ist", sagt Colleen Stauffer, Global Head of Creator Marketing bei Pinterest. "Wir werden uns anschauen, warum Pinterest sich von jeder anderen Plattform unterscheidet und wir hören Erfolgsgeschichten und Ratschläge direkt von Creatorn, die es bereits auf der Plattform geschafft haben."Menschen übernehmen immer mehr die Kontrolle über ihre emotionale und mentale Gesundheit und sie erwarten, dass die Marken und Creator, denen sie folgen, ihrem Wohlbefinden Priorität einräumen und einen Raum bieten. Für Creators bedeutet das, dass sie nach Plattformen suchen, die eine freundliche und inklusive Umgebung für die Erstellung ihrer Inhalte bieten. Pinterest, bekannt als "the kindest corner of the internet", hat in diesem Frühjahr Schritte unternommen, um die inklusive Umgebung durch die Einführung seines Creator Codex weiter zu stärken. Darüber hinaus stellte das Unternehmen Aktualisierungen der Kommentarmoderation vor, einschließlich Positivitätserinnerungen, Keyword-Filtern und Spam-Präventionssignalen, die maschinelles Lernen verwenden, um negative Kommentare zu erkennen und zu entfernen.Pinterest hat auch mehrere neue Produkte und Tools auf den Markt gebracht, damit sich Creators gesehen und gestärkt fühlen, darunter eine internationale Erweiterung der Suchfunktion für Hauttonbereiche, die Inspiration und Ideen zeigt, die den von Nutzern ausgewählten Hauttonbereichen ähneln; ein Verbot aller Werbeanzeigen zur Gewichtsabnahme, um einem negativen Körperbild vorzubeugen; und vor kurzem eine neue Haarmustersuche, die es Pinnern durch Computer Vision ermöglicht, die Suche nach passenden Haarmustern zu verfeinern: protected, gewellt, lockig, wellig, glatt und rasiert."Es ist eine aufregende Zeit für Creator auf Pinterest", sagt Kanai. "Wir haben uns ihr Feedback genau angehört und die Tools und Produkte entwickelt, die ihre Content-Strategie wirklich verbessern und ihnen ermöglichen, ihre Inspiration und Träume mit einem engagierten und unterstützenden Publikum zu wahrzumachen."Die Anmeldung für die Teilnahme am Creators Festival von Pinterest am 20. Oktober erfolgt unter www.pinterestcreatorsfestival.comÜber PinterestPinterest ist die visuelle Suchmaschine, mit der Menschen auf der ganzen Welt Produkte kaufen, die auf ihren Geschmack zugeschnitten sind, Ideen für ihr Leben finden und die inspirierendsten Creator entdecken. Die Menschen haben sich mehr als 300 Milliarden Pins zu unterschiedlichen Interessen auf ihren PInnwänden gemerkt, vom Home Office über neue Rezepte bis hin zur Urlaubsplanung. Pinterest mit Hauptsitz in San Francisco wurde 2010 gegründet und hat weltweit mehr als 400 Millionen monatlich aktive Nutzer. Verfügbar für iOS und Android und auf pinterest.de.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1634659/Creators_Festival___fashion.jpgOriginal-Content von: Pinterest, übermittelt durch news aktuell