Pinterest bereitet den Börsengang vor: Was die Investoren wissen müssen

Pinterest reichte erst letzte Woche die Unterlagen für einen Börsengang ein. Die Foto-Sharing-Social-Media-App erwartet eine Bewertung von mindestens 12 Mrd. US-Dollar, wie das Wall Street Journal bekannt gibt, was mit der Bewertung von Mitte 2017 übereinstimmen würde, als das Unternehmen 150 Mio. US-Dollar erhielt. Diese Bewertung würde auch mit der aktuellen Marktkapitalisierung von Snap (WKN:A1W1XENAP) übereinstimmen – dem Eigentümer von Snapchat, einer weiteren Social-Media-App.

Aber wird Pinterest eine Geschichte bevorstehen, die der von Snapchat oder Facebooks (WKN:A1JWVX) Instagram ähnelt? Werfen wir einen genaueren Blick auf das Unternehmen und darauf, wie es sich in die Social-Media-Landschaft einfügt.

Wie hebt sich Pinterest vom Rest ab?

Pinterest bietet es seinen Nutzern an, Nutzerkonten und Themen, die ihre Interessen widerspiegeln, in einer Weise zu verfolgen, die der von Instagram ähnlich ist. Aber wo Instagram-Nutzer ein Foto von einer ihrer Mahlzeiten teilen können und beschreiben, wie großartig sie war, können Pinterest-Nutzer ein Foto von einer Mahlzeit „anheften“ oder Links zu einer separaten Website angeben, auf der sie das Rezept gefunden haben.

Auf diese Weise ist Pinterest noch stärker eine Plattform zum Entdecken als Instagram und auch in der Lage, den Traffic auf Websites organisch zu steigern. Auf diese Weise kann die Social-Media-Website direkt reagierende Werbeprodukte anbieten, die zum normalen Verhalten der Nutzer auf der Plattform passen. Im Vergleich dazu sind die meisten Instagram- oder Snapchat-Inhalte so konzipiert, dass sie die Nutzer in der App halten, anstatt sie auf eine andere Website weiterzuleiten.

Facebook hat angekündigt, dass man auf Instagram auch Potenzial für den Handel sieht. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen sogar an einer eigenständigen Instagram Shopping-App. Snapchat arbeitet daran, es einfacher zu machen, herauszufinden, wo man Artikel kaufen kann, die Nutzer in der realen Welt sehen, indem sie einfach ein Foto machen. Einzelhändler und Meinungsbildner bewerben allerdings bereits seit Jahren Artikel wie Kleidung, Accessoires und Pflegeprodukte auf Pinterest. Das Unternehmen hat 2015 einen „Kauf“-Button eingeführt und ist einer der wenigen Fälle von Social Commerce, die tatsächlich funktionieren. Im Oktober erweiterte das Unternehmen das Produkt, um das Einkaufserlebnis über die Plattform weiter zu vereinfachen.

Die Fähigkeit von Pinterest, den Traffic auf andere Websites zu lenken, macht das Portal für Marketer und Werbetreibende attraktiv.

Ein Blick auf den Wettbewerb

Pinterest hat große Ähnlichkeiten mit Instagram und Snapchat. Obwohl deren Mutterunternehmen keine genau vergleichbaren Statistiken über ihre jeweiligen Apps liefern, können uns die Daten helfen zu beurteilen, wo Pinterest steht.

Pinterest Instagram Snapchat Monatliche Nutzer 250 Millionen 1 Milliarde 267 Millionen * 2018 Einnahmen 700 Millionen US-Dollar 8,9 MilliardenUS-Dollar * US-1,18 Milliarden US-Dollar 2018 Umsatzwachstum ~ 50 % 107 % * 43 %

*SCHÄTZUNGEN

DATENQUELLE: NEW YORK TIMES, FACEBOOK, KEYBANC CAPITAL MARKETS ANALYST ANDY HARGREAVES VIA RECODE, EMARKETER, SNAP.

Instagram ist finanziell den anderen weit voraus, unterstützt durch das Mutterunternehmen Facebook. Pinterest und Snapchat sind finanziell auf einem ähnlichen Level und weisen vergleichbare flächenbereinigte Umsatzwachstumsraten auf. Die Umsatzbasis von Pinterest ist jedoch immer noch deutlich kleiner als die von Snap.

Diese Lücke könnte sich in diesem Jahr schließen. Obwohl Snap hofft, sein Umsatzwachstum in den nächsten vier Quartalen anzukurbeln, erwartet das Unternehmen in seinem Ausblick auf das erste Quartal eine weitere Verlangsamung auf nur 24 bis 34 %. Snap hat immer noch Schwierigkeiten, neue Nutzer für seine Plattform zu gewinnen.

Umgekehrt hat Pinterest in den letzten Jahren etwa alle 12 Monate 50 Mio. neue Nutzer auf seine Plattform gebracht. Das ist zwar nicht ganz so schnell wie das Wachstum von Instagram, aber es ist immer noch ziemlich beeindruckend und verheißt Gutes für das zukünftige Wachstum.

Obwohl die aktuellen Finanzzahlen von Pinterest sehr ähnlich aussehen wie die von Snapchat, hat das Unternehmen das Potenzial, in Zukunft eher Werte wie Instagram zu erreichen. Angesichts der Erwartung, dass ein Wert von 12 Mrd. US-Dollar durch den Börsengang erzielt werden kann, eine Summe, die mit dem Wert von Snap vergleichbar ist, ist der Börsengang von Pinterest es wert, beachtet zu werden. Das Unternehmen plant derzeit sein Marktdebüt im Juni, sodass die SEC Commission die vertraulichen S-1-Einreichungsdetails von Pinterest irgendwann im Mai veröffentlichen sollte, und dann können sich die Investoren wirklich in das Angebot vertiefen.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 22.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook.

Motley Fool Deutschland 2019