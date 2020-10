Pinterest: Wo findet der Kurs jetzt Halt?

Die Aktie der Pinterest Inc. befindet sich seit dem Frühjahr in einer intakten Aufwärtsbewegung. Sie hat sich im August durch den sprunghaften Anstieg über die 30,00-US-Dollar-Marke beschleunigt. Der Anstieg wurde allerdings durch eine lange Seitwärtsbewegung bis in den September hinein konsolidiert.

Extrem steil verlief der Mitte Oktober gestartete Anstieg. Die Rallye bildete zunächst am vergangenen Montag bei 53,87 US-Dollar ein ...



