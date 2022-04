Pinterest-Aktie: Zu viel Unsicherheit!

Bei der Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) spricht die US-Bank Morgan Stanley von zu viel Unsicherheit. Ob es am Aktienkursverlauf liegt? Mit einem derzeitigen Stand von 26,76 US-Dollar liegen die ehemaligen Hochs von fast 90 US-Dollar jedenfalls in weiter Ferne.

Aber eine Analyse bezieht sich selten auf den Aktienkurs. Nein, offenbar besitzt die Pinterest-Aktie auch ansonsten viel Unsicherheit. Wow, welch Wunder bei einer Growth-Aktie. Aber blicken wir heute auf die Details, die auch für Foolishe Investoren zumindest nicht in Stein gemeißelt sind. Sowie darauf, warum das Chancen sein können.

Pinterest-Aktie: Unsicherheit bei der Nutzerentwicklung!

Unsicherheit besteht bei der Pinterest-Aktie einerseits bei der Nutzerentwicklung. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 sanken die monatlich aktiven Nutzer auf 431 Mio. Allerdings bestätigte das Management, dass dieser Trend im Januar offenbar bereits gebrochen worden ist. Trotzdem ist die Nutzerentwicklung eine Baustelle.

Weniger eine Baustelle ist das Wachstum. Der Umsatz kletterte zuletzt schließlich bis auf 847 Mio. US-Dollar im Quartal. Mit einem Nettoergebnis von 174 Mio. US-Dollar ist das soziale Kreativnetzwerk sogar profitabel. Trotz weniger Nutzer ist das grundsätzliche Wachstum daher intakt, was an einer deutlich besseren Monetarisierung liegt.

Die Pinterest-Aktie kam im Gesamtjahr 2021 bei den US-Nutzern auf einen durchschnittlichen Umsatz von 21,98 US-Dollar. Wohingegen die internationalen Nutzer mit 1,59 US-Dollar ein überproportionales Wachstum von 80 % im Jahresvergleich hingelegt haben. Damit stieg der globale Durchschnittswert auf 5,79 US-Dollar, was einem Wachstum von 36 % entsprochen hat. Definitiv ein sehr solides Wachstum.

Es mag bei der Pinterest-Aktie daher ein wenig Unsicherheit geben, was das qualitative Wachstum nach der Pandemie angeht. Aber das Mengenwachstum und die Monetarisierung des bestehenden großen Ökosystems machen definitiv weitere Fortschritte.

Unsicherheit, welche Richtung?

Reicht das Dasein der Pinterest-Aktie als Kreativnetzwerk? Auch das ist eine relevante Frage. Es gibt viele Dinge, in die das Management hineinexpandieren kann. Verstärkt in digitale Werbung, Leads oder auch eine Symbiose mit dem E-Commerce. Das heißt, dass wir nicht klar erkennen können, wie die Monetarisierung in Zukunft besser ausgestaltet wird.

Allerdings sind diese Möglichkeiten eines: Chancen. Das Management der Pinterest-Aktie muss sich nicht festlegen, sondern kann im Zweifel probieren. Wobei eine Verknüpfung mit mehr E-Commerce eine erste offensichtliche Monetarisierungsmöglichkeit darstellt, die offenbar vermehrt ergriffen werden soll. Das kann den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer stark steigen lassen.

Unsicherheit gibt es bei der Pinterest-Aktie womöglich auch im Hinblick auf die Bewertung. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 17,5 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal bei 6,8, was inzwischen sehr preiswert ist. Für die Unsicherheiten, die Möglichkeiten und das Wachstum in den letzten Quartalen ist das eigentlich viel zu preiswert.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

