Pinterest Aktie: Deshalb sind die Aktien heute im freien Fall!

Aktien von Streaming-, Gaming- und Social Media-Aktien, einschließlich Pinterest Inc. (NYSE:PINS), werden niedriger gehandelt, da ein Anstieg der Renditen die Wachstumssektoren in dieser Sitzung belastet. Die 10-jährige Treasury-Rendite erreichte am Montagnachmittag ein Tageshoch von 1,624%, bevor sie auf etwa 1,600% sank. Der Anstieg der 10-jährigen Note am Montag erfolgte, nachdem Präsident Biden den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, für eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung