Pinterest-Aktie notiert auf dem Juli-2020er-Niveau: Gewinn & Umsatz haben sich wahnsinnig verändert!

Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) notiert im Moment auf einem Aktienkurs von ca. 26,80 US-Dollar. Um einen Aktienkurs zu finden, der das letzte Mal so niedrig gewesen ist, müssen wir weiter zurückschauen. Rund um den 10. Juli ist es sogar zuletzt der Fall gewesen, dass wir die Aktie so preiswert kaufen konnten.

Besonders bemerkenswert dabei: Die Pinterest-Aktie ist zwischenzeitlich bis auf über 89 US-Dollar gestiegen. Umso tiefer ist jetzt natürlich im Moment der Fall. Aber trotzdem gilt es für Foolishe Investoren, den Preis und den Wert einer Aktie zu unterscheiden. Sowie auch, die Differenz zwischen dem Jetzt und dem Damals zu erkennen.

Ohne Zweifel ist bei der Pinterest-Aktie eine Menge passiert. Was alles? Nun, das wollen wir uns etwas näher ansehen, indem wir die Quartalszahlen für das erste Quartal des Jahres 2020 mit denen des vierten Quartals des Jahres 2021 vergleichen. Das ist jedenfalls die Zahlenbasis gewesen, die wir damals erst kannten.

Pinterest-Aktie: Es hat sich wirklich viel verändert!

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 kam die Pinterest-Aktie jedenfalls auf einen Umsatz in Höhe von 272 Mio. US-Dollar aufgerundet, damals wuchs der Wert um 35 % im Jahresvergleich. Der Nettoverlust lag jedoch noch bei 141,2 Mio. US-Dollar, was vergleichsweise hoch gewesen ist. Ohne Zweifel ein Bruchteil dessen, was das Management heute erreicht hat.

Auch bei der Monetarisierung des Netzwerks haben wir uns damals noch in den Anfängen befunden. Die Kreativplattform schaffte es insgesamt auf einen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer von 0,77 US-Dollar. Wobei die US-Nutzer mit 2,66 US-Dollar deutlich vor den internationalen Usern mit 0,13 US-Dollar lagen. Kleiner Hinweis: Der Spread ist auch heute noch vorhanden.

Aber auf einem ganz anderen Niveau. Wenn wir die Pinterest-Aktie jetzt betrachten, so beläuft sich der durchschnittliche Umsatz insgesamt auf 1,93 US-Dollar, was mehr als doppelt so hoch ist wie zu unserem heutigen Vergleichswert. Die US-Nutzer sind mit 7,43 US-Dollar weiterhin sehr weit vorne, aber die internationalen User haben mit einem Wert von 0,57 US-Dollar bereits ein wenig aufgeholt. Oder: Dem Management ist es gelungen, diese Nutzer ebenfalls zu monetarisieren.

Auch mit diesen steigenden Werten gelang es dem Unternehmen, den Umsatz auf 847 Mio. US-Dollar im letzten Quartal zu steigern. Wobei inzwischen ein Nettoergebnis von 174 Mio. US-Dollar im vierten Quartal in den Büchern steht. Ein gewaltiger Unterschied, zweifelsohne. Wobei auch die Nutzer insgesamt von 367 Mio. auf 431 Mio. gestiegen sind. Mit einer zugegebenermaßen temporär rückläufigen Tendenz. Aber auch das könnte sich im ersten Quartal des Jahres 2022 wieder ändern.

Börsenwert 17,6 Mrd. US-Dollar

Die Pinterest-Aktie kommt auf eine Marktkapitalisierung von derzeit 17,6 Mrd. US-Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7 ist das Bewertungsmaß inzwischen deutlich preiswerter als zu unserem heutigen Vergleichswert. Wichtig und entscheidend ist ebenfalls, dass Profitabilität in der Zwischenzeit möglich geworden ist.

Das heißt natürlich nicht, dass man die Pinterest-Aktie jetzt zwangsläufig kaufen muss. Wenn das soziale Netzwerk es jedoch schafft, diese Wachstumsraten auch nur ansatzweise beizubehalten, die Monetarisierung anzukurbeln und profitabel zu wachsen, so ist die Aktie heute jedenfalls deutlich preiswerter als kalendarisch noch vor ca. anderthalb Jahren.

Der Artikel Pinterest-Aktie notiert auf dem Juli-2020er-Niveau: Gewinn & Umsatz haben sich wahnsinnig verändert! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022