Pinterest Aktie: Ein fast unüberwindbarer Aufstieg!

Die Aktien von Pinterest Inc. (NYSE:PINS) sind am Freitag um 8,7 % gestiegen, nachdem das Unternehmen am Donnerstagnachmittag einen Gewinnanstieg für das vierte Quartal gemeldet hat. Pinterest meldete für das vierte Quartal ein bereinigtes EPS von 49 Cents bei einem Umsatz von 847 Mio. $. Beide Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten von 45 Cents bzw. 827 Mio. $. Der Umsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung