Pinterest-Aktie: Wird es bald hässlich?

Pinterest Inc. (NYSE:PINS) Aktien handeln niedriger in Übereinstimmung mit Facebook Inc. (NASDAQ:FB).

Viele Social-Media-Unternehmen notieren am Montag niedriger, da Facebook, WhatsApp, Instagram und Twitter, unter anderem, im Laufe des Tages für die Nutzer abgestürzt sind. Facebook ist auch unter Beschuss geraten, nachdem ein Whistleblower über die Reaktion des Unternehmens auf verschiedene Sicherheitsmaßnahmen berichtet hatte. Pinterest ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 5,81 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung