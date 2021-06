Pinterest Aktie: Was war da los?

Pinterest (NYSE:PINS) erweitert seinen Fußabdruck in der Kreativ-Community mit der am Dienstag erfolgten Einführung einer Video-First-Funktion namens “Idea Pins”. Die Bilderplattform fordert andere Social-Media-Plattformen heraus, indem sie es Kreativen ermöglicht, kreative Videos mit bis zu 20 Seiten Inhalt, Voiceover-Aufnahme, Hintergrundmusik, Übergängen und anderen interaktiven Elementen in ihrer “positiven”, “inspirierenden” und kreativen Community aufzunehmen und zu bearbeiten.

