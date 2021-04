Pinterest Aktie: Warum Pinterest-Aktien trotz Q1 Gewinnreport abgestürzt sind!

Die Aktien von Pinterest Inc. (NYSE:PINS) stürzten am Dienstag in der verlängerten Sitzung um fast 11% ab, obwohl das Social-Media-Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte, die die Schätzungen der Straße übertrafen.

Was geschah

Pinterest meldete am Dienstag einen Nettoverlust für das erste Quartal, der sich deutlich auf 21,7 Mio. $ von 141,2 Mio. $ im Vorjahresquartal verringerte. Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich



