Pinterest-Aktie: Nach Q4-Zahlen 20 % im Plus! Hast du diese Chance jetzt endgültig verpasst?

Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) kann mit den frischen Quartalszahlen offenbar eine Gegenbewegung einläuten. Wie lange sie hält, das ist eine andere Frage. Aber nachdem die Aktie zwischenzeitlich von 89,90 US-Dollar bis auf 24,01 US-Dollar gefallen ist, ist das eine wohltuende andere Richtung für Investoren.

Ob man die Chance verpasst hat, das ist eine andere Frage. Genauso wie die Frage, ob die Pinterest-Aktie denn eine solche Chance überhaupt ist. Riskieren wir heute daher einen Blick auf die Zahlen, die uns zumindest einen Einblick in die Vision des Managements, das Potenzial, aber auch nach wie vor vorhandene Baustellen bieten.

Pinterest-Aktie: Nutzerschwund & Profitabilität!

Zunächst vielleicht zu den schlechteren Neuigkeiten: Das Management der Pinterest-Aktie musste im letzten Quartal erneut einen Nutzerschwund auf lediglich 431 Mio. hinnehmen, was einem Rückgang von 6 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Allerdings entkräftete das Management diese Kennzahl bereits: Zum 1. Februar habe man bereits wieder über 436,8 Mio. monatliche Nutzer verfügt. Vielleicht ist der negative Trend hier ja bald gebrochen.

Aber nun zum Positiven: Pinterest kam im vierten Quartal auf ein Umsatzwachstum in Höhe von 20 %, was über der Prognose im Zehner-Prozentbereich gelegen hat. Mit einem Wert von 846,6 Mio. US-Dollar im vierten Quartal und über 2,5 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2021 krönt das Management einen wachstumsstarken Zeitraum. Der, bekanntlich, im zweiten Halbjahr etwas nachließ.

Nicht jedoch, was die Profitabilität angeht. Die Pinterest-Aktie kommt auf ein Nettoergebnis in Höhe von 174,7 Mio. US-Dollar auf GAAP-Basis. Beziehungsweise von 334,4 Mio. US-Dollar auf Non-GAAP-Basis. Das sind beides starke Werte, die eines zeigen: Profitabilität ist möglich und das Skalieren des eigenen Geschäftsmodells gelingt dem Management offenbar zuletzt sehr gut.

Die Monetarisierung der Nutzer macht ebenfalls bedeutende Fortschritte. Global lag der durchschnittliche Umsatz je User bei 1,93 US-Dollar im letzten Quartal beziehungsweise bei 5,79 US-Dollar im Jahr 2021. Die US-Nutzer haben mit 7,43 US-Dollar und 21,98 US-Dollar den Löwenanteil hieran. Aber auch die Nicht-US-Nutzer sind mit 0,57 US-Dollar im vierten Quartal und 1,59 US-Dollar im Jahr 2021 dabei, aufzuholen. Hier schlummert noch immer eine Menge Potenzial.

Management dreht an wichtigen Stellschrauben!

Das Management der Pinterest-Aktie dreht offensichtlich an wichtigen Stellschrauben. Offenbar gelingt es den Verantwortlichen, die Monetarisierung anzukurbeln. Jetzt gilt es bloß noch, den Trend bei den Nutzern nachhaltig zu verändern. Im ersten Quartal hat Pinterest seine Prognose des letzten Quartals wiederholt: Es soll erneut ein Umsatzwachstum im Zehner-Prozentbereich geben, was womöglich konservativ ist. Zudem möchte das Management zukünftig stärker auf Videoinhalte setzen, was die Monetarisierung, insbesondere durch digitale Werbung, natürlich weiter ankurbeln kann.

Pinterest kommt im Moment auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16 Mrd. US-Dollar. Bei einem Jahresumsatz von 2,5 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis entsprechend nicht einmal bei 6,5, was für mich grundsätzlich eher preiswert wirkt. Insbesondere ein weiteres Gewinnwachstum kann der Katalysator sein, der der Aktie in Zukunft weiteren Auftrieb gibt. Wichtig ist jedoch, dass das Nutzerwachstum ebenfalls jetzt wieder in die richtige Richtung zeigt.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

