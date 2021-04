Pinterest-Aktie: Nächster Stopp 97 US-Dollar?

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

Kann die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) auf 97 US-Dollar steigen? Rein rechnerisch ist das natürlich relativ einfach zu beantworten. Ausgehend von dem aktuellen Aktienkurs von 83,53 US-Dollar (06.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) benötigt es eigentlich lediglich noch eine Performance von 16,12 %, um dahin zu kommen. Für eine trendstarke Wachstumsaktie mittel- bis langfristig womöglich ein Katzensprung.

Aber warum sollte die Pinterest-Aktie jetzt auf 97 US-Dollar klettern? Und warum ausgerechnet 97 US-Dollar? Fragen über Fragen, auf die ich natürlich ein paar spannende Antworten für dich habe.

Pinterest-Aktie: Kursziel 97 US-Dollar?

Wie wir mit Blick auf den aktuellen medialen Diskurs jedenfalls erkennen können, hat ein Analyst ein solches Kursziel für die Pinterest-Aktie ausgegeben. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Mark Mahaney. Das ist wiederum ein Analyst aus dem Hause Evercore ISI. Falls dir beide Namen wenig sagen: Das ist überhaupt nicht verkehrt.

Es geht aus Foolisher Perspektive schließlich vor allem darum, einen Blick auf die Gründe für das weitere Kurspotenzial zu riskieren. Mahaney ist jedenfalls der Meinung, dass das soziale Netzwerk weiterhin Fortschritte machen dürfte, was die Monetarisierung der Nutzer und das Wachstum angeht. Das ist jedoch so etwas wie die Basisinvestitionsthese, die inzwischen die meisten Foolishen Investoren kennen.

Allerdings geht es noch weiter: Mahaney ist der Meinung, dass die Pinterest-Aktie im E-Commerce noch besonders viele Chancen besitzt. Eine Sichtweise, die wir grundsätzlich teilen können. Es geht auf der Plattform schließlich um Inspiration, Kreativität und den Drang, selbst etwas auszuprobieren. Das kann man gewiss als Plattform monetarisieren. Beispielsweise, wenn man Unternehmenskunden die Möglichkeit gibt, selbst zu pinnen und die Produkte gleichzeitig anzubieten. Eine vollkommen neue Form des E-Commerce mit Visualisierung und Kreativität könnte daraus entstehen. Eine Vision, bis zu der es zugegebenermaßen noch etwas hin sein könnte. Aber auch andere Akteure im E-Commerce haben einmal klein angefangen.

Spannende Perspektive!

Eines vorweg: Ich bin gewiss kein Fan von Kurszielen und auch dieses dürfte entweder bis Jahresende oder für die nächsten zwölf Monate angegeben sein. Mir geht es als unternehmensorientierter Investor eher darum, ob solche Thesen plausibel sind. Oder womöglich eher nicht.

E-Commerce könnte in der Tat eine sinnvolle strategische Verknüpfung für die Zukunft sein. Wobei der momentane Fokus auf der Monetarisierung über Werbung und Leads liegt. Aber, wer weiß: Vielleicht kommt früher oder später noch der Wandel. Mit E-Commerce könnte die Pinterest-Aktie mittel- bis langfristig jedenfalls vor einer Neubewertung stehen. 97 US-Dollar Kursziel scheinen mir dafür reichlich wenig. Aber, wie gesagt: Ich blicke auch länger in die Zukunft, als es die Analysten mit ihren Kursnotizen regelmäßig tun.

