Pinterest-Aktie: Krisenmodus nach gescheiterter Übernahme?

Recht schnell war die Luft bei Pinterest raus, nachdem PayPal mitteilte, nicht an einer Übernahme des Unternehmens interessiert zu sein. Zuvor gab es eine ausführliche Berichterstattung, dass der Zahlungsdienstleister an der Plattform interessiert sein könnte. Der Pinterest-Aktienkurs läuft aber nicht erst seit den Spekulationen und der Absage schlecht. Seit Jahresanfang hat die Aktie deutlich an Wert verloren.

Es wurden immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung