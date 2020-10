Pinterest Aktie: Es läuft prächtig!

Pinterest (NYSE:PINS) meldete am Mittwoch einen bereinigten Quartalsgewinn von 13 Cent pro Aktie, der die Konsensschätzung der Analysten von 2 Cent um 550% übertraf. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Gewinn von 1 Cent pro Aktie im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Unternehmen meldete vierteljährliche Verkäufe in Höhe von 442,62 Millionen Dollar, was die Konsensusschätzung der Analysten in Höhe von



