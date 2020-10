Pinterest-Aktie: Auf dem Weg an die Spitze?

Die Aktien von Pinterest Inc (NYSE:PINS) wurden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal bessere EPS- und Verkaufsergebnisse als erwartet gemeldet hatte. Die Plattform verzeichnete einen Anstieg der Nutzer unter 25 Jahren und eine Zunahme der Suchanfragen, was darauf hindeutet, dass Pinterest zu einer zunehmend relevanten Einkaufsseite wird.

Die Pinterest-Analysten

BofA-Securities-Analyst Justin Post hält die Bewertung von Pinterest auf "Kaufen"



