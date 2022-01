Pinterest Aktie: Die Aktie setzt ihre Abwärtsspirale fort!

Die Aktien von Pinterest Inc (NYSE:PINS) wurden am Dienstag nach einer Herabstufung durch Guggenheim niedriger gehandelt. Analyst Michael Morris stufte die Aktie von “Buy” auf “Neutral” herab und senkte das Kursziel von $46 auf $39. Dies drückte Pinterest weiter unter einen technischen Kanal, in dem es gehandelt wurde.

Pinterest Tages-Chartanalyse Die Aktie ist unter den Abwärtstrendkanal gefallen, in dem sie in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!