Pinterest-Aktie: 128 % Kursplus seit Jahresanfang! Jetzt noch ein Kauf?

Die Aktie von Pinterest (WKN: A2PGMG) ist im aktuellen Börsenjahr definitiv eine Erfolgsgeschichte. Die Anteilsscheine, die übrigens bloß an einer US-Behörde gehandelt werden können, notierten zu Beginn des Jahres noch bei 18,80 US-Dollar. Heute stehen die Anteilsscheine hingegen bei 43,01 US-Dollar (06.10.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht einem starken Kursplus von 128 %.

Damit notiert die Aktie sogar in der Nähe ihres Rekordhochs, das laut der Daten von Google bei 45,20 US-Dollar gelegen hat. Die Aktie von Pinterest hat in diesem Jahr daher definitiv so einiges an Momentum aufbauen können.

Aber ist die Pinterest-Aktie jetzt noch ein Kauf? Eine Frage, die wir mit Blick auf die fundamentale Bewertung und die weiteren Aussichten beantworten wollen. Es könnte hier jedenfalls eine grundsätzlich attraktive Chance im Markt der sozialen Medien und der digitalen Werbung lauern.

Pinterest: Die fundamentale Bewertung im Blick!

Bevor es jedoch um die weiteren Aussichten geht, wollen wir jetzt erst einmal einen Blick auf die aktuelle fundamentale Bewertung riskieren. Der derzeitige Börsenwert von Pinterest beläuft sich auf 25,8 Mrd. US-Dollar. Ist das viel, ist das wenig? Nun, sagen wir es einfach mal so: Für eine Aktie aus dem Bereich der sozialen Medien ist dieses Bewertungsmaß jedenfalls nicht zu groß.

Allerdings ist Pinterest noch vergleichsweise klein, was die derzeitigen Umsätze angeht: Im letzten Quartal und auch im Vorquartal kam das Unternehmen auf einen Quartalsumsatz von 272 Mio. US-Dollar. Wenn wir das fiktiv auf ein Gesamtjahr hochrechnen, so erhalten wir einen Wert von 1.088 Mio. US-Dollar. Das entspräche einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 23,7. Kleiner Hinweis: Wirklich günstig ist das definitiv nicht.

Das Umsatzwachstum lag im letzten Quartal bei lediglich 4 %, was jedoch wenig aussagekräftig für diese Wachstumsgeschichte ist. Ein schwächerer Werbemarkt hat für weniger Umsatz geführt, auch bei den eigentlich starken US-Nutzern. Im Vorquartal lag das Wachstum aus Umsatzsicht hingegen bei 35 %, was eher eine Wachstumsrate ist, die typisch für die Pinterest-Aktie ist.

Trotzdem: Auch in Anbetracht dieser Wachstumsrate ist die fundamentale Bewertung jetzt vergleichsweise teuer. Ein Zwischenfazit, das wir nicht von der Hand weisen können.

Die Aussichten im Überblick!

Positiv zu werten ist allerdings, dass das Netzwerk von Pinterest konsequent größer wird. Auch im letzten Quartal wuchsen die monatlich aktiven Nutzer um 39 % auf 416 Mio. Damit werden die Attraktivität und der Netzwerkeffekt der Plattform konsequent größer.

Bereits des Öfteren habe ich darauf hingewiesen, dass die Pinterest-Aktie noch sehr viel Potenzial durch ihren großen Nutzerkreis besitzt, was Chance und Risiko zugleich ist. Der durchschnittliche Umsatz je US-Nutzer liegt schließlich bei 2,50 US-Dollar. Der durchschnittliche Umsatz je internationalem Nutzer liegt hingegen bei 0,14 US-Dollar. Dafür bildet der internationale Nutzerkreis inzwischen mit 321 Mio. den Großteil des aktiven Netzwerks.

Wenn Pinterest es schaffen kann, diesen Nutzerkreis ebenso stark zu monetarisieren, werden sich die Umsätze noch einmal vervielfachen. In Anbetracht der aktuellen fundamentalen Bewertung ist Pinterest jedoch teilweise verdammt dazu, dieses Potenzial zu bergen. Wobei glücklicherweise jedoch auch das Nutzerwachstum weitergeht, was das Potenzial insgesamt konsequent erhöht.

Pinterest: Eine spannende Wachstumsaktie!

Keine Frage: Die Aktie von Pinterest ist in diesem Jahr ordentlich gestiegen. Der Aktienkurs ging seit Jahresanfang um 128 % nach oben, die Erfolgsgeschichte im Bereich der sozialen Netzwerke ist intakt. Das hat jedoch auch dazu geführt, dass die Bewertung inzwischen fundamental alles andere als preiswert ist. Pinterest wird daher operativ liefern müssen. Jedoch ist noch sehr viel Potenzial vorhanden, das in den nächsten Quartalen und Jahren geborgen werden will.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

