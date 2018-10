Pinnacle West Capital: Grund zur Sorge?

Pinnacle West Capital, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Dienstprogramme", notiert aktuell (Stand 19:03 Uhr) mit 83,54 USD nahezu gleich (+0.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Pinnacle West Capital haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pinnacle West Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Pinnacle West Capital hat mit einer Dividendenrendite von 3,52 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Utilities"-Branche beträgt +0. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pinnacle West Capital-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Pinnacle West Capital mit einem Wert von 17,85 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Utilities" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,53 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.