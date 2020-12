Pinnacle West Capital: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinnacle West Capital":

An der Börse New York notiert die Aktie Pinnacle West Capital am 30.12.2020, 03:49 Uhr, mit dem Kurs von 78.43 USD. Die Aktie der Pinnacle West Capital wird dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" zugeordnet.

Die Aussichten für Pinnacle West Capital haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pinnacle West Capital als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Pinnacle West Capital aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 85,29 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 8,74 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 78,43 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pinnacle West Capital zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Pinnacle West Capital nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 0,68 Prozentpunkte (4,23 % gegenüber 3,55 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pinnacle West Capital?

Wie wird sich Pinnacle West Capital nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Pinnacle West Capital Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Pinnacle West Capital Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken