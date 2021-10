Pinnacle Financial-Aktie: Verschaffen Sie sich einen Überblick!

Pinnacle Financial (NASDAQ:PNFP) verdiente im zweiten Quartal 162,46 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,73 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Pinnacle Financial verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 331,07 Mio. $, was einem Anstieg von 4,91 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht. Im 1. Quartal verdiente Pinnacle Financial 153,65 Mio. $, und der Umsatz belief sich auf 315,58 Mio. $.

Was ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!