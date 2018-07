Pinnacle Entertainment: Aktienanalyse vom 16.07.2018

Pinnacle Entertainment weist zum 13.07.2018 einen Kurs von 35,04 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Casinos & Spiele" geführt.

Unser Analystenteam hat Pinnacle Entertainment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,12. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Pinnacle Entertainment zahlt die Börse 32,12 Euro. Dies sind 24 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gaming, Lodging & Restaurants" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,49. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pinnacle Entertainment-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pinnacle Entertainment vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (30,17 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -13,91 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,04 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pinnacle Entertainment eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Pinnacle Entertainment-RSI ist mit einer Ausprägung von 1,63 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 37,08, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".