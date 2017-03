Pinkfirst: Die Stunde der Frauen - jetzt erst recht! / Die große Aktion von BRIGITTE für Friede, Freiheit und Gleichberechtigung (FOTO)

Hamburg (ots) -Manuela Schwesig, Barbara Schöneberger, Bibiana Beglau, DorisDörrie, Hannelore Kraft, Guido Maria Kretschmer, Sahra Wagenknecht,Christian Ulmen, Nina Petri, Sandra Hüller oder Ulrike Folkerts habensich bereits mit #Pinkfirst solidarisiert!In Zeiten von Trump und anderen Populisten scheint nichts von dem,was Frauen wollen und schon erreicht haben, noch selbstverständlich.Die letzten Monate haben gezeigt, wie schnell Friede, Freiheit undGleichberechtigung in Gefahr geraten können. Viele Frauen fühlen sichsprachlos und machtlos und suchen nach einer Gegenbewegung. Ausdiesem Grund möchte BRIGITTE nun mobilisieren, sich zu wehren,zusammenzuhalten und gemeinsam Farbe zu bekennen, auf der Straße undim Netz, und ruft eine Initiative für Frauen ins Leben: #Pinkfirst!Das Magazin möchte mit Deutschlands Frauen ein Signal fürFrauenrechte, Menschenrechte senden.Wofür steht #PinkfirstFrauen wollen in Frieden leben - ohne belästigt, diskriminiertoder misshandelt zu werden. Ohne für ihr Aussehen, ihre Herkunft oderihren Glauben angegriffen zu werden. Ohne sich um die Zukunft sorgenzu müssen.Frauen wollen in Freiheit entscheiden - ob und wann sie Kinderwollen. Ob sie Hausfrau oder Vorstandsvorsitzende sein wollen. Wassie anziehen, wie sie leben, ob sie Männer lieben oder Frauen.Frauen wollen gleiche Rechte - das Recht auf gleichen Lohn fürgleiche Arbeit, auf Karriere und alle Möglichkeiten, die auch Männerhaben. Darauf, sich einzumischen und ihre Meinung zu sagen, ohnedafür beleidigt oder bedroht zu werden.Die Farbe Pink ist durch die Pussy Hats und den Women's March inden USA zur Farbe des Protests geworden. Bei #Pinkfirst tragen Frauenrosa lackierte Nägel. Sie lackieren sich einen - oder auch alle -Nägel in pink! Es geht um ein Signal, das gesehen wird und fürGesprächsstoff sorgt. Je auffallender und knalliger, desto besser!Jede Nachfrage sorgt dafür, dass die Aktion noch mehr Aufmerksamkeitbekommt.Viele Prominente wie z.B. Manuela Schwesig, Barbara Schöneberger,Senta Berger, Bibiana Beglau, Sahra Wagenknecht, Doris Dörrie, GuidoMaria Kretschmer, Katrin Göring-Eckardt, Hannelore Kraft, ChristianUlmen, Ulrike Folkerts, Iris von Arnim, Sandra Hüller, Lisa Ortgies,Chiara Schoras, Thomas Hermanns, Hatice Akyün, Nina Petri, PetraGerster oder Ulrike Tscharre haben sich bereits mit #Pinkfirstsolidarisiert.Schenken Sie uns auch Ihr #Pinkfirst-Selfie! Zeigen Sie mit unsFarbe - auf der Straße und im Netz! Jedes Selfie, das mit dem Hashtag#pinkfirst markiert ist, ist Teil unserer Bewegung. Sie können auchein paar Worte formulieren, warum Sie diesen Protest unterstützen,und Ihr Statement gut sichtbar in die Kamera halten. Anschließendstellen Sie das Bild auf Facebook, Twitter oder Instagram online. Siekönnen das Bild auch direkt an uns schicken (pinkfirst@brigitte.de)und wir posten es in unser aller Namen.Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE: "Wir wollen mit#Pinkfirst motivieren, selbst aktiv zu werden und ein Zeichen gegendie Hilflosigkeit und die Ohnmacht zu setzen, die in diesen Zeitenoffensichtlich ganz viele Menschen fühlen. Denn die erste Resonanzauf unsere Aktion war überwältigend - viele Frauen und auch Männerwollen sich mit uns solidarisieren und Farbe bekennen: Wir weichennicht zurück, sondern kämpfen für das, was wir erreicht haben undnoch erreichen wollen - jetzt erst recht."Mehr Infos zu der Aktion gibt es auch unterwww.brigitte.de/pinkfirstPressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deInternet: www.brigitte.de/pinkfirstFacebook: www.facebook.com/brigitteOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell