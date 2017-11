Dortmund (ots) -Eine Welt ohne Chemie, Arzneimittel und Farbstoffe gibt es nichtmehr. Doch wie entstehen solche Neuerungen? Die neue Ausstellung"Experiment" beleuchtet ab 10. November in der DASA ArbeitsweltAusstellung die Hintergründe einflussreicher Erfindungen wie Aspirin,Plastik oder der "Pille".Im Mittelpunkt stehen Geschichten über unerwartete Wendungen undfolgenreiche Begegnungen, über clevere Planungen und scheinbareZufälle. Chemie-Laien, Schulklassen ab der 7. Klasse und Spezialistenerfahren dabei spannende Hintergründe über Penicillin, Araldit oderDDT.Das stete Ineinandergreifen gesellschaftlicher und innovativerProzesse zieht sich wie ein roter Faden durch die Sonderausstellung,die die DASA in Kooperation mit dem Historischen Museum in Baselkonzipiert hat. 17 Innovationsgeschichten aus den letzten 150 Jahrenerzählen von bedeutenden Persönlichkeiten, Teamgeist, raffiniertenMethoden und neuartigen Unternehmensstrategien. Ob Sonnenmilch,Klebstoff oder Tonband: Jede Erfindung ist Kind ihrer Zeit. Auchfatale Nebenwirkungen von Stoffen stehen in der DASA zur Debatte.Kleine Geschichten der GeistesblitzeWo aber kommen die genialen Ideen für neue Produkte her? WelcheRahmenbedingungen sind nötig? Und: Wie steht es um den Umgang mitRisiken? "Experiment" widmet sich diesen Fragen in denThemenschwerpunkten "Planung oder Zufall?", "Innovationen undPatente", "Markt und Gesellschaft" und "Risiko und Verantwortung".Objekte aus internationalen Wissenschafts- undIndustriesammlungen, darunter eine echte Schimmelprobe von AlexanderFleming oder ein frühes Tonband, lassen die Besucher in eine sonstverborgene Welt der Geistesblitze und Laboratorien eintauchen.Einblicke in die aktuelle Life-Science-Industrie geben filmischeInterviews mit Industrievertretern, NGO´s, Juristen oder Historikernzum Thema Patente. Über interaktive Stationen sowie eineMultimedia-Rallye besteht zudem die Möglichkeit, sich aufspielerische Weise mit ethischen und normativen Fragenauseinanderzusetzen.Ein umfangreiches Rahmenprogramm vertieft einzelne Aspekte. Dazuzählen Spezial-Führungen für Schulen, eine Fachtagung zu"Gefährlichen Substanzen" sowie zahlreiche Aktionstage undVeranstaltungen, wie das neue DASA-Format der "Wissenschaftskneipe"("Science Pub")."Experiment" startet am 10. November 2017 und endet am 15. Juli2018.Pressematerial gibt es unter http://ots.de/xzJFC.Pressekontakt:Monika RöttgenDASA Arbeitswelt Ausstellung// KommunikationFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel 0231 90712436roettgen.monika@baua.bund.dewww.dasa-dortmund.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell