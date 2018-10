Pingliang in Gansu verfolgt grünes Wachstum durch Tourismus, Äpfel und Rinder

Pingliang, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische StadtPingliang in der Provinz Gansu war während der einwöchigen Ferienanlässlich des Nationalfeiertages im Oktober das Reiseziel von982.900 Besuchern, was laut des Pingliang Tourism Bureau dieTourismuseinnahmen auf 5,2 Billionen Yuan (748 Milliarden USD)brachte. Der Kongtong-Berg war die meistbesuchte Sehenswürdigkeitwährend dieses Zeitraums.Im Herbst ist Erntezeit in Pingliang. Die Stadt, die durch denKongtong-Berg, eine heilige Stätte des Taoismus und Buddhismus,bekannt wurde, hat mehrere touristische Routen entwickelt, dieentlang des Berges und durch das Hinterland führen. Entlang derStrecke können spezielle lokale Erzeugnisse verkostet werden, wie z.B. Äpfel und das Fleisch der rotfelligen Rinder.Pingliang, das im Grenzgebiet der drei Provinzen Shannxi, Gansuund Ningxia liegt, ist eine bedeutende Stadt am östlichen Ende deralten Seidenstraße. Der Kongtong-Berg bietet mit seinem von Wolkenumgebenen Gipfel und farbenfrohen Waldlandschaften im Herbst eineeindrucksvolle Kulisse. Die Stadt selbst ist das Zuhause zahlreicherweiterer einzigartigen Sehenswürdigkeiten, wie die Terrassenfelder,der Dayun-Tempel und der Königinmutter-Palast - die Geburtsstätte derKöniginmutter des Westens (eine taoistische Göttin).Pingliang bietet eine Reihe kultureller Programme an, die derörtlichen Folklore und Kultur entspringen, darunter einebeeindruckende Tai Chi-Darbietung und die Kongtong-Kampfkünste,dessen einzigartiges Lokalkolorit viele Touristen anlocken.Mit der Entwicklung von Pingliangs lokalen Industrien gewinnt derländliche Tourismus zunehmend an Beliebtheit bei Einheimischen sowieTouristen. Lokale Regierungen veranstalten während der ApfelernteApfelpflück-Aktionen und Rezitationsdarbietungen in den Obsthainen.Einheimischen dienen die Äpfel als Einnahmequelle, sowohl durch ihrendirekten Verkauf als auch durch ihre Nutzung als touristischeRessource. Die Äpfel von Pingliang sind wohlgeformt, haben eineleuchtende Farbe und einen süßlich sauren Geschmack. Die Produkte derbeeindruckenden 2,56 Millionen mu (170.667 Hektar) großen Anbauflächeerzielen schon seit vielen Jahren einen hohen Großhandelspreis. Inden letzten Jahren haben sich die Äpfel von Pingliang inausländischen Märkten durchgesetzt, wie z. B. in Russland,Südostasien, Hongkong, Macao und Taiwan, und Einnahmen in Höhe von 30Millionen USD eingebracht.Die rotfelligen Rinder sind ein weiteres spezielles Lokalprodukt,das sich Besucher nicht entgehen lassen dürfen. Das zarte Fleisch vonPingliangs rotfelligen Rindern ist von einzigartigem Geschmack undlässt sich zu marmorierten Steaks erstklassiger Qualität verarbeiten,das sich für die Lebensmittellieferung an die nationalen Athleten imJuni 2018 qualifizierte.Sightseeing in den Herbstlandschaften, Apfelpflücken und eineVerkostung des Fleischs der rotfelligen Rinder machen Herbstreisennach Pingliang einzigartig und sind der neue Motor des grünenWachstums der Stadt.Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=322801http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=322802http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=322803http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=322804Pressekontakt:Herr Chen+86-10-63076224Original-Content von: Pingliang Tourism Bureau, übermittelt durch news aktuell