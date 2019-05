Ping An Insurance: Was noch aussteht!

Für die Aktie Ping An Insurance stehen per 06.05.2019, 23:35 Uhr 90,78 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Ping An Insurance zählt zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ping An Insurance auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ping An Insurance beträgt das aktuelle KGV 11,37. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" haben im Durchschnitt ein KGV von 102,79. Ping An Insurance ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Ping An Insurance hat mit einer Dividendenrendite von 2,11 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,02%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -0,91. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ping An Insurance-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ping An Insurance beläuft sich mittlerweile auf 75,91 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 95,4 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,68 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 88,99 HKD. Somit ist die Aktie mit +7,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".