Ping An Insurance Company: Neues Ziel für Leerverkäufer!

Die Vermögensverwaltung von Ping An Insurance Company of China, Ltd. (OTC: PNGAY) und die Einheit für Privatkundenkredite ist laut Bloomberg nach der Aussetzung des von der Alibaba Group Holdings Ltd. (NYSE: BABA) unterstützten Börsengangs der Ant Group zu einem Ziel für Leerverkäufer geworden. Fintech Lufax Holding Ltd (NYSE: LU) debütierte im Oktober. Ping An hält nach Bereinigung um die öffentliche Emission eine 39%ige Beteiligung an Lufax.

Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!