- Die am ersten Tag unterzeichneten Verträge bringen für "PrivateDoctor" Geldmittel von mehr als 300 Millionen Yuan zusammenSchanghai (ots/PRNewswire) - Die weltweit führende Plattform fürein Ökosystem im Gesundheitswesen, Ping An Healthcare and TechnologyCompany Limited (an der Börse notiert als: "Ping An Good Doctor",Tickersymbol: 01833.HK) hat sein strategisches Produkt "Ping An GoodDoctor - Private Doctor" offiziell an der Start gebracht. Gleich amersten Tag hat Ping An Good Doctor Partnerschaften mit 29 weltweitführenden Größen aus der Branche, wie etwa China Mobile, die BAICGroup, die China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, die China EverbrightBank, Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life und weitere,vereinbart, wobei die vertraglich zugesicherten Mittel bei über 300Millionen Renminbi liegen. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesenPartnern, insbesondere für die Mittelschicht, und durch die Schaffungeines größeren Gesundheits-Ökosystems wird für das Gesundheitswesenein neues Zeitalter mit "neuen Erfahrungen, neuen Konzepten, neuenTechnologien und einer neuen Ökologie" eingeläutet.Der Start von "Private Doctor" schafft vom ersten Tag an ein neuesZeitalter der MedizinMit dem offiziellen Start von Ping An Good Doctor - Private Doctorsollen der branchenweite Standard für Dienstleistungen und dieBenutzerfreundlichkeit im großen Umfang verbessert werden. Zudem wirderwartet, dass der derzeitige Zustand von Gesundheitsdiensten rundumerneuert, "am Anwender orientierte Mittel einer Qualitätsmedizin"wirklich genutzt und ein Internet-basiertes Gesundheitssystemaufgebaut werden können. Der Start zeigt auch, dass Ping An GoodDoctor mittlerweile führend bei der Transformation der globalen,Internet-basierten Gesundheitsleistungen von kostenlosenOnline-Diensten hin zu bezahlten Dienstleistungen für Mitglieder ist.Durch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage befindensich die Medizin- und Gesundheitsdienste in China derzeit in einerproblematischen Lage und bei einer Reform der medizinischenVersorgung sollte vor allem die Angebotsseite besondereAufmerksamkeit erhalten. Daher hat China seit 2016 verschiedenepolitische Initiativen auf den Weg gebracht, die für mehr"Internet+"-Anwendung in der Medizin und im Gesundheitswesen sorgensollen. Auf der Grundlage, auf der das Land Bemühungen für ein"gesundes China" weiter gefördert, die Entwicklung einesInternet-basierten Gesundheitswesens vorangebracht und deninnovativen Ansatz eines familienorientierten Hausarztmodellsgefördert hat, hat Ping An Good Doctor, auch als Reaktion auf dienationale Politik, "Private Doctor" gestartet, worüber dieMittelschicht mit innovativen, Internet-basierten Lösungen imGesundheitswesen versorgt werden kann.Wang Tao, Vorstandsvorsitzender und CEO von Ping An Good Doctor,sagte dazu: "Ping An Good Doctor hofft, dass wir mit 'exzellenten,professionellen, effizienten, gut zu verwaltenden und geschützten'Hausarzt-Services Nutzern allumfassende und qualitativ hochwertigeMedizin- und Gesundheitsdienste zur Verfügung stellen, das Ziel einerVersorgung von Hunderttausenden Familien umsetzen und ein neuesZeitalter für ein Hausarztmodell 'Internet + Gesundheitswesen'einläuten können."Der Hausarzt-Service von Ping An Good Doctor konnte sich dieUnterstützung von Ärzten in 100 renommierten Kliniken im ganzen Landsichern. Darüber hinaus hat Ping An Good Doctor mit 800 inländischen"Grade III A"-Kliniken, mit 1.000 anerkannten Ärzten aus dem Auslandund mit 10 der weltweit besten Krankenhäuser Vereinbarungen über eineenge Zusammenarbeit getroffen. Hierüber soll gewährleistet werden,dass Nutzer rund um den Globus praktische und genau abgestimmtemedizinische Leistungen erhalten.Ping An Good Doctor hat in der Vergangenheit große Reserven anmedizinischen Mitteln aufgekauft und damit für "Private Doctor" dieVoraussetzung geschaffen, Nutzern nicht nur Basisleistungen, wie etwaärztliche Online-Beratung, tägliches Gesundheitsmanagement oderKlinikreservierungen, anbieten zu können, sondern auch Komplettpaketeaus qualitativ hochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten auseiner Hand. Dazu gehören beispielsweise Krankenpflege rund um dieUhr, das Einholen einer ärztlichen Zweitmeinung, die Lieferung vonMedikamenten nach Hause innerhalb einer Stunde oder begleitendeAufenthalte in "Grade III A"-Kliniken.Im Einzelnen hat Ping An Good Doctor bereits mit fast 2.000 Laborsund Testzentren zusammengearbeitet, damit jeder Nutzer eine eigeneElektronische Patientenakte und ganzjährig Zugang zumaßgeschneiderten Diensten für das Gesundheitsmanagement erhält.Dadurch sollen mehr Dienste aus einer Hand ermöglicht werden. Ping AnGood Doctor - Private Doctor arbeitet zudem mitVersicherungsunternehmen als Drittanbieter zusammen, um Menschenfinanziell zu unterstützen, die an Krankheiten leiden, die hoheVersicherungskosten verursachen.Mithilfe des innovativen Service-Modells von "Private Doctor" kannPing An Good Doctor die Interaktion zwischen Ärzten und Nutzern übersämtliche Aspekte hinweg stärken. So können Ärzte auch über längereZeiträume den gesundheitlichen Zustand eines Nutzers nachverfolgenund Ärzte und Nutzer lernen sich besser kennen, wodurch sie engermiteinander verbunden sind und mehr Vertrauen aufbauen können. Dankdieser völlig neuen Art von Vertrauen werden Nutzer auch eher genaue,fortlaufende und individuell angepasste medizinische undGesundheitsleistungen erhalten, weil die "unpersönliche" Beziehungzwischen Ärzten und Patienten, wie es sie im traditionellenmedizinischen Setting gibt, abgelöst wird.Vertragsunterzeichnung mit 29 führenden Unternehmen als Anregungfür GeschäftspartnerIn den vergangenen Jahren sind das Gesundheitsbewusstsein und dieNachfrage der Menschen nach personalisierten und qualitativhochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten ständig gestiegen. PingAn Good Doctor hat nun im Rahmen des Starts von "Private Doctor"Vereinbarungen über Partnerschaften mit 29 führenden Marktteilnehmerngetroffen. Darunter sind beispielsweise China Mobile, die BAIC Group,die China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, die China Everbright Bank,Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life und weitere. Diese29 Unternehmen sind in Branchen wie dem Bank- und Versicherungswesen,der Automobilindustrie, Kommunikation, Elternschaftsprodukte undweiteren tätig. Zukünftig sollen Kunden dieser Partner in den Genussder Komplettangebote von Ping An Good Doctor - Private Doctor mitqualitativ hochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten aus einerHand kommen.Durch die Zusammenarbeit mit Vertrauens-Hausärzten undrenommierten Ärzten von den 100 besten nationalen Krankenhäusern wirdPing An Good Doctor - Private Doctor den Nutzern aktiveKomplettpakete aus medizinischen und Gesundheitsleistungen anbietenkönnen, wozu zum Beispiel Online-Beratungen rund um die Uhr, eineZweituntersuchung durch anerkannte Ärzte, die Vorbereitung vonKlinikaufenthalten, Gesundheitsmanagement, der Umgang mit chronischenErkrankungen und weitere Leistungen gehören. Gleichzeitig wird PingAn Good Doctor von dieser breit aufgestellten und tief greifendenZusammenarbeit auch jenseits der Kooperation mitVersicherungsunternehmen und Finanzinstitutionen als Drittanbieterprofitieren und "Private Doctor" als strategisches neues Produkt übermehrere Kanäle hinweg weiterentwickeln.Wang Tao, Vorstandsvorsitzender und CEO von Ping An Good Doctor,sagte: "Wir hoffen, dass 'Private Doctor' unsere Vorstellungenerfüllen wird, dass jede Familie ihren eigenen Hausarzt, jederEinzelne eine Elektronische Patientenakte und jeder von uns einenPlan für sein eigenes Gesundheitsmanagement haben kann." Tatsacheist, dass Ping An Good Doctor - Private Doctor als innovativer Ansatzfür ein chinesisches Hausarztmodell schon jetzt zu einer Beziehungzwischen Arzt und Patient führt, die von Vertrauen, Wissen und einerlangfristig angelegten Verbundenheit getragen wird und die Branche inein Zeitalter führt, das von Hausärzten geprägt ist. Und hierüberwird eine chinesische Version des medizinischen Fortschrittsgeschaffen.Pressekontakt:Barney LiuPing An Good Doctor+86-147-1440-0858liumingyi855@pingan.com.cnAmber ChengWonderful Sky Financial Group Limited+852-3641-1332amberchengl@wsfg.hkOriginal-Content von: Ping An Healthcare and Technology Company Limited, übermittelt durch news aktuell