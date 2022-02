Ping An Bank Aktie: Aus und vorbei!

Für die Aktie Ping An Bank stehen per 28.02.2022, 21:49 Uhr 15.9 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Ping An Bank zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ping An Bank auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Ping An Bank niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 2,08 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 3,12 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ping An Bank liegt bei einem Wert von 10,22. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ping An Bank damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ping An Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,47 CNH mit dem aktuellen Kurs (15,9 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -18,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (16,92 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,03 Prozent), somit erhält die Ping An Bank-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.