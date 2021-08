Pinduoduo, Alibaba, JD, Pfizer-Aktien: Die wichtigsten Trades von Cathie Wood!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die von Cathie Wood geleitete Ark Invest hat am Freitag weitere Aktien von Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD) erworben und damit zum vierten Mal in Folge die auf Landwirtschaft fokussierte Technologieplattform gekauft.

Ark Invest kaufte über den Ark Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) 62.767 Aktien von Pinduoduo im geschätzten Wert von 5,94 Millionen Dollar.

Die Aktien der chinesischen E-Commerce-Plattform sprangen am Dienstag um 22 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



