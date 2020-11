Pinduoduo Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pinduoduo":

Die Pinduoduo-Aktie ist einer der absoluten Top Performer in diesem Jahr. Dabei begann das Jahr noch relativ verhalten. In den ersten drei Monaten zeigte die Aktie keine großen Veränderungen und bewegte sich in einer Range zwischen 40 und 30 USD seitwärts. Mitte März übernahmen dann jedoch Bullen die Kontrolle und führten den Kurs Anfang Juli auf ein Hoch bei 98,96 USD. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



