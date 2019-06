Pimco 1-3 Year US Treasury Index: Das Ende oder geht es weiter?

Pimco 1-3 Year US Treasury Index weist zum 31.05.2019 einen Kurs von 50,67 USD an der BörseNYSE Arca auf.

Die Aussichten für Pimco 1-3 Year US Treasury Index haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Pimco 1-3 Year US Treasury Index in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Pimco 1-3 Year US Treasury Index haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Pimco 1-3 Year US Treasury Index bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pimco 1-3 Year US Treasury Index im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pimco 1-3 Year US Treasury Index. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Pimco 1-3 Year US Treasury Index-Aktie ein Durchschnitt von 50,11 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,67 USD (+1,12 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (50,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,48 Prozent), somit erhält die Pimco 1-3 Year US Treasury Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Pimco 1-3 Year US Treasury Index erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.