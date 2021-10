San Francisco (ots/PRNewswire) -Pimax Innovation, ein Technologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche Virtual-Reality (VR)-Hardwareprodukte spezialisiert hat, kündigte heute die Pimax Frontier Conference an, die am 25. Oktober 2021 um 10 Uhr PDT stattfinden wird. Auf der kommenden Veranstaltung wird Pimax eine bahnbrechende Technologiekombination vorstellen, die durch VR 3.0 überzeugende immersive Erfahrungen ermöglicht. Die Anmeldung zur Konferenz erfolgt unter https://pimax.com/pimax-frontier-signup/Normalerweise konzentrieren sich Technologiekonferenzen auf die Ankündigung bestimmter Produkteinführungen und technischer Spezifikationen. Auf dieser Veranstaltung wird Pimax jedoch ein neues Konzept namens VR 3.0 auf den Markt bringen. Mit dieser nächsten Generation der virtuellen Realität plant Pimax, eine Technologie zu entwickeln, die Nutzer überall in das Zeitalter des Metaverse führt. Pimax ist bereits dafür bekannt, dass es die Vergleichstabelle der VR-Headset-Spezifikationen mit hoher Auflösung, breitem Sichtfeld und hohen Bildwiederholraten seiner Produkte kontinuierlich anführt. Mit VR3.0 will Pimax noch einen Schritt weiter gehen, um seinen Nutzern ein völlig immersives Erlebnis zu bieten, und wird sich dabei auf drei Kernpunkte konzentrieren: Natürlichkeit, Freiheit und Selbsterkenntnis.Auf der Frontier Conference wird Pimax über seine Roadmap für 2022 und andere technische Innovationen sprechen, die in naher Zukunft in Headsets erscheinen werden. Die Konferenz wird auch Präsentationen von wichtigen Pimax-Partnern wie Tobii (Branchenführer im Bereich Eye-Tracking-Technologie) beinhalten.Neben der Vorstellung der neuen Hardware wird auf dieser Konferenz auch das Ökosystem von Pimax diskutiert. Der Pimax-Store wird VR-Inhaltsanbieter wie iRacing und andere als Partner vorstellen. Pimax Studio, das von Pimax für die schnelle Entwicklung des Ökosystems eingerichtet wurde, wird auch eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung von Entwicklern einführen.Informationen zu PimaxPimax Innovation wurde 2014 von einem Team aus VR-Enthusiasten und Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung im Bereich Optik/Display/Wearable Tech/Smart Devices und Hardware-Entwicklung gegründet. Wir haben 2014 das weltweit erste 4K-VR-Headset entwickelt, das auf der CES Asia 2016 als bestes VR-Produkt ausgezeichnet wurde. 2017 brachten wir das preisgekrönte Pimax 5K+ auf den Markt und 2020 das Vorzeigeprodukt 8KX 4K pro eye Wide FOV VR-Headset, das auf der CES Las Vegas als bestes VR-Produkt ausgezeichnet wurde. Pimax Innovation ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA. Pimax hat bereits mehrere Finanzierungsrunden von Finanzpartnern erhalten und hält den Guinness-Weltrekord für das erfolgreichste Crowdfunding-VR-Projekt aller Zeiten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pimax.comPressekontakt:press@pimax.comOriginal-Content von: Pimax Innovation, übermittelt durch news aktuell