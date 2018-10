Pilzvergiftung zeigt sich oft erst viele Stunden später (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Treten nach einer Pilzmahlzeit Symptome wie Übelkeit, Erbrechenund Durchfall auf, besteht Handlungsbedarf - auch wenn seit dem Essenetliche Stunden vergangenen sind. Denn die Symptome einerPilzvergiftung treten erst einige Zeit nach dem Verzehr ein, wieProfessor Andreas Schaper vom Giftinformationszentrum Nord inGöttingen im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt. BeimKnollenblätterpilz beträgt die Spanne acht bis 24 Stunden.Besteht der Verdacht auf eine Pilzvergiftung, rät der Experte, soschnell wie möglich ein Giftinformationszentrum zu kontaktieren. Sindnoch Reste der fraglichen Mahlzeit vorhanden, sollte man sieaufbewahren; ebenso Erbrochenes. "So können unsere Experten raschanalysieren, ob es sich tatsächlich um einen Giftpilz handelt, undentsprechende Maßnahmen ergreifen", sagt Schaper.Der Experte betont: "Wer Pilze sammelt, sollte sich zu 150 Prozentsicher sein." Denn die meisten Speisepilze haben einen giftigen oderungenießbaren Doppelgänger. "Lassen Sie den betreffenden Pilz imZweifelsfall lieber stehen", sagt auch Peter Karasch von derDeutschen Gesellschaft für Mykologie. "Oder Sie sammeln Ihnenunbekannte Arten in einem separaten Behälter und wenden sich an einenSachverständigen, der ihre Funde begutachtet."Bücher und Apps sind mit Vorsicht zu genießen. Sie können zwarvorhandenes Wissen ergänzen, Sammelerfahrungen ersetzen sie jedochnicht. "Pilze verändern sich zum Beispiel mit zunehmendem Alter undsehen bei feuchter Witterung anders aus als bei Trockenheit", erklärtKarasch.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell