"PilotsFriend": Der Feel-Well-Drink für alle, die hoch hinaus wollen (FOTO)

Anif, Österreich (ots) -Mit seinem belebenden, neuartigen Bio-Getränk begleitet dasUnternehmen "PilotsFriend" als Partner des "Falstaff Young TalentsCups" junge Gastro-Nachwuchstalente auf ihrem Höhenflug undpräsentiert zugleich ein kulinarisches Highlight.Bei dem "Falstaff Young Talent Cup" am 19. November 2018 stellender Kulinarik-Verlag Falstaff und der Getränkehersteller PilotsFriendgemeinsam die Zutaten für ein einzigartiges (Geschmacks-) Erlebnis.Jedes Jahr küren Star-Köche wie Johann Lafer oder Maria Gross bei demNachwuchsförderungswettbewerb junge Talente, die eine Karriere in derinternationalen Spitzengastronomie anstreben.Ein Multifunktionsgetränk, das jedes Gericht verfeinertAls Partner des Events liefert der neue Feel-Well-Drink denFrische-Kick für die Sterne-Köche von morgen: Das fruchtig-herbe undanregende Getränk in Bio-Qualität sorgt durch die Koffeine aus reinerKolanuss und Bio-Guarana für einen 2-Phasen-Koffein-Boost. Damitstellt "PilotsFriend" einen starken Gegenpol zu künstlichen EnergyDrinks dar und kommt ganz ohne Süßstoffe wie Aspartam sowiekünstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe aus. Durch diehochwertigen Inhaltsstoffe und aufgrund seines einzigartigenGeschmacks, erfreut sich das natürliche Getränk zunehmenderBeliebtheit unter Gourmets und Sterneköchen. Und eignet sich durchseine herbe Süße hervorragend als Basis für erstklassige Soßen,Sabayons und Sorbets.Mit "PilotsFriend" sicher zu Hause landenBesonders nach einem köstlichen Menü ist der Piloten-Drink durchdie enthaltenen Bitterstoffe wie das Amarogentin des Enzian, Kardamomund Ingwer nicht nur ein wohltuender und genussvoller "Aktivator" -"PilotsFriend" bringt mit dem Getränk auch den ersten alkoholfreienDigestif auf den Markt. Als Alternative zu hochprozentigenKräuterlikören ist er somit ideal für alle, die auf Alkoholverzichten wollen oder mit dem Auto unterwegs sind."Gesund Wachbleiben im Cockpit", das war der Ursprungsgedanke vonUnternehmensgründer und Berufspilot Santiago de Christos. Und davonprofitieren heute nicht nur Piloten und Nachwuchs-Köche, sondernalle, die hoch hinaus wollen. "PilotsFriend" ist in Österreich inHandelsketten wie ADEG und den MaxiMärkten erhältlich und demnächstauch in Deutschland. Kann aber auch online bestellt werden unter:www.pilotsfriend.com.