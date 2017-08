Pilotprojekt Sicherheit bei Rallye Thüringen gestartet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Safety first: SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOT Deutschlandsetzen zusammen zusätzliche Sicherheitsfahrzeuge bei DRM-Läufenein- Projekt zielt auf die weitere Verbesserung der Erstversorgungbei Rallye-Unfällen- SKODA OCTAVIA COMBI bei Rallye Thüringen als ,Safety Car' imEinsatzZum ersten Mal waren am vergangenen Wochenende ein ,Medical Car'und ein ,Safety Car' von SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOTDeutschland sowie der Teamarzt Nico Schneider im Einsatz. Mit demPilotprojekt soll die Erstversorgung bei Unfällen im Rallye-Sportweiter verbessert werden.Im Rahmen der AvD Sachsen-Rallye haben die beiden in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) vertretenen Teams von SKODA AUTODeutschland und PEUGEOT Deutschland ein Pilotprojekt zum ThemaSicherheit gestartet. Das Konzept wurde im Rahmen der RallyeThüringen am vergangenen Wochenende erstmals in die Praxis umgesetzt.Dabei waren ein SKODA OCTAVIA COMBI und ein PEUGEOT 5008 als ,SafetyCar' beziehungsweise ,Medical Car' sowie der erfahrene Rallye-ArztNico Schneider im Einsatz.Ziel des Projekts ist es, die Erstversorgung von Rallye-Teams imFalle eines Unfalls noch weiter zu verbessern. Ein Arzt, der mit derNotfallerstversorgung vertraut ist und Erfahrungen im Motorsportmitbringt, soll dabei die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.Mitgetragen wird das Pilotprojekt auch vom Serienausrichter ADAC unddem Deutschen Sportfahrer-Kreis (DSK). Das Pilotprojekt erfolgt zudemin Abstimmung mit dem Deutschen Motorsport Bund (DMSB).SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOT Deutschland hatten bei derRallye Thüringen jeweils ein Fahrzeug als ,Safety Car' sowie einesals ,Medical Car' für den Notfalleinsatz zur Verfügung gestellt. NicoSchneider, selbst erfahrener Rallye-Fahrer und in der Notfallaufnahmeder Universitätsklinik Heidelberg tätig, konnte dadurch bei einemUnfall sehr schnell vor Ort sein und die lokalen Rettungskräftekompetent unterstützen.Andreas Leue, Teamleiter Motorsport bei SKODA AUTO Deutschland,sagt: "Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern kann -das gilt auch beim Thema Sicherheit. Die Situation am Wochenende hateinmal mehr gezeigt, wie hilfreich die Begleitung durch einenRallye-erfahrenen Arzt ist." Ulrich Bethscheider-Kieser,Pressesprecher von PEUGEOT Deutschland, erklärt: "Nachdem wir indiesem Jahr mit unserem Team Christian Riedemann/Michael Wenzelleider selbst erfahren mussten, wie wichtig die Erstversorgung beieinem Unfall ist, möchten wir dieses Pilotprojekt weitervoranbringen."Bei den in diesem Jahr noch ausstehenden DRM-Läufen, der RallyeNiedersachsen und der 3-Städte-Rallye, wird das Pilotprojekt weiterfortgesetzt. Aus den dabei erzielten Erfahrungswerten soll eintragfähiges Konzept für die Zukunft entstehen.