"Pilotprojekt mit Haken" - AfD übt scharfe Kritik am Versicherungsmodell von Minister Peter Hauk

Stuttgart (ots) - Bauern sollen einen 50-Prozent-Zuschuss zu denVersicherungsprämien gegen Frost, Sturm und Starkregen bekommen. Sostellt sich Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) seinPilotprojekt vor, das vom Landtag in den Haushaltsberatungen nochverabschiedet werden muss. Udo Stein, der agrarpolitische Sprecherder AfD-Fraktion, nennt das "ein Pilotprojekt mit Haken". "Der ersteHaken bei der Sache: So werden die Bauern gezwungen, eineVersicherung abzuschließen und zusätzliche finanzielle Belastungen inKauf zu nehmen, die sie bisher nicht hatten, denn sie müssenmindestens die 50 Prozent Prämie bezahlen. Im Gegenzug soll es beizukünftigen Schäden durch diese drei Wetterereignisse auch beiKatastrophenfällen keine staatlichen Hilfen mehr geben", kritisiertUdo Stein. "Der zweite Haken: Bauern, die keine Versicherungabschließen, bekommen keinerlei staatliche Hilfe, auch keineSteuererleichterung für eigene Risikovorsorge." Minister Hauk lässtdamit offen, ob sein Pilotprojekt mehr den Versicherungen oder denBauern nützen soll - denn die Versicherungen haben zunächst nurEinnahmen, die Bauern nur Kosten.Bestrafung für Eigeninitiative"Ist Herr Hauk Minister für Versicherungen oder fürLandwirtschaft?", fragt der AfD-Abgeordnete. "Freie Unternehmersollten frei entscheiden können, ob sie selber vorsorgen oder sichvon einer Versicherung abhängig machen wollen. Es ist ein eklatanterFall von Ungleichbehandlung, wenn nur Versicherungskunden staatlicheZuschüsse bekommen und so Eigeninitiative quasi bestraft wird. EinSteuerfreibetrag oder der staatliche Zuschuss auch dann, wenn dieeigene Risikovorsorge als Rückstellung beispielsweise auf einemSperrkonto zurückgelegt wird, wäre wirklich marktwirtschaftlichgewesen", sagte Stein nach der heutigen Regierungspressekonferenz inStuttgart.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell