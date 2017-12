Piloten streiken bei Ryanair in Deutschland am Freitagmorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim irischen Billigflieger Ryanair müssen sich Passagiere nun doch noch auf Pilotenstreiks vor Weihnachten einstellen.



Betroffen von dem Warnstreik am Freitagmorgen (22. Dezember) zwischen 5.00 und 9.00 Uhr seien alle Ryanair-Flüge von deutschen Flughäfen, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuerst hatte die Funke Mediengruppe darüber berichtet./ceb/DP/stw