Pilgrim’s Pride: Was sagt man dazu?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Pilgrim's Pride am 01.05.2019, 22:27 Uhr, mit dem Kurs von 26,86 USD. Die Aktie der Pilgrim's Pride wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pilgrim's Pride einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pilgrim's Pride jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pilgrim's Pride-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pilgrim's Pride vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (23,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -13,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,91 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pilgrim's Pride eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pilgrim's Pride-Aktie hat einen Wert von 20,54. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (19,72). Pilgrim's Pride ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 19,72). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Pilgrim's Pride.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Pilgrim's Pride in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Pilgrim's Pride haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Pilgrim's Pride bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.