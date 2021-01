Pifzer Aktie: Biden’s und Trump’s Reaktion auf Pfizer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pifzer Inc (NYSE:PFE) und sein Partner BioTech SE (NASDAQ:BNTX) berichteten über die Zwischenanalyse einer Phase-3-Studie mit dem Coronavirus-Kandidaten BNT 162b2. Die Studie zeigte eine Wirksamkeitsrate von 90% bei der Sieben-Tage-Marke, nachdem eine zweite Dosis des Impfstoffs verabreicht worden war. Die Studie begann am 27. Juli, und die Unternehmen haben 35.358 gesunde Freiwillige in die Studie aufgenommen. Der Gesamtmarkt boomt in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



