Die Pietsch Unternehmensgruppe wird mit dem ersten Preis der Diversity Challenge 2019 ausgezeichnet - chance4YOU Berufsmesse setzt Meilenstein und liefert Erfolgskonzept für Folgeveranstaltungen (FOTO)

Ahaus/Düsseldorf (ots) -Die Handelspart Armaturen GmbH, Gesellschaft der PietschUnternehmensgruppe mit Sitz in Ahaus, wurde beim großen Finale derDiversity Challenge am 27. Juni 2019 in der "Alten Münze", einemehemaligen Münzprägewerk in Berlin-Mitte, für ihrenWettbewerbsbeitrag, der chance4YOU Berufsmesse, mit dem ersten Preisin der Kategorie mittelgroßer Unternehmen unter 93Wettbewerbsbeiträgen ausgezeichnet. Die Diversity Challenge ist einwegweisendes Projekt der Charta der Vielfalt e.V..Das Team der Handelspart Armaturen GmbH, bestehend aus 9 jungenBeschäftigen, setzt mit ihrem Projekt zur chance4YOU Berufsmesse amBedarf des Fachhandwerks der Sanitär-Heizung-Klima Branche an. Seitvielen Jahren ist die Anzahl an Bewerbern und Auszubildenden, diesich für einen handwerklichen Beruf in der SHK-Branche entscheiden,rückläufig. Vielen Handwerksunternehmen fehlt es an Ressourcen undStrahlkraft für nachhaltige Rekrutierungsmaßnahmen. So belastet derpermanente Mangel an Nachwuchskräften die Betriebsstrukturen vielerSHK-Unternehmen. Gleichzeitig stellt der Integrationsprozess vonzahlreichen Flüchtenden und Immigranten Deutschland vor vieleHerausforderungen. Neben einer neuen Heimat suchen die Flüchtendennach Arbeitsplätzen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das neueBerufsmessen-Konzept bietet Handwerksbetrieben mit Personalbedarf undarbeitsuchenden Flüchtenden eine Plattform für den gemeinsamenAustausch und die Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen.Berufsmesse neu gedacht - Handelspart Armaturen GmbH entwickeltdas erfolgreiche Konzept für die chance4YOU BerufsmesseAm 8. März 2019 wurde die Pilot-Veranstaltung zum Konzept derchance4YOU Berufsmesse auf dem Gelände der Handelspart Armaturen GmbHin Düsseldorf durchgeführt. An diesem Tag konnten sich rund 130interessierte Teilnehmer mit 19 kooperierenden Handwerksunternehmenpersönlich vor Ort austauschen. Die Veranstaltung wurde durch Partneraus der Industrie unterstützt. An unterschiedlichen Ständen konntendie Interessenten erste Praxis-Erfahrungen sammeln und vor Ort ersteEinblicke in den Beruf des SHK-Analagenmechanikers gewinnen. Das Teamzieht nach der Veranstaltung ein positives Resümee. Bis heute konnten28 Praktikumsplätze und 9 Ausbildungsplätze vermittelt werden. DieReichweite und Nachhaltigkeit des Projektes bewertete auch die Juryder Diversity Challenge als besonders positiv und zeichnete dasProjekt mit dem ersten Preis aus.Personalrekrutierung entlang der Wertschöpfungskette - einvielversprechendes Erfolgskonzept für die ZukunftMit dem Pilotprojekt der chance4YOU-Berufsmesse setzt das Team derFirma Handelspart einen Meilenstein und liefert ein zukunftsweisendesKonzept für viele Folgeprojekte. Das Interesse am Pilotprojekt derBerufsmesse ist groß. Kunden aus angrenzenden Vertriebsregionenbekundeten bereits ihr Interesse an Folgeveranstaltungen. Dr. MichaelPietsch freut sich über die positive Resonanz und die Reichweite derBerufsmesse in Düsseldorf. "Der große Erfolg des Projektes wirdnachhaltig weiterverfolgt.", so Dr. Michael Pietsch,geschäftsführender Gesellschafter der Pietsch Unternehmensgruppe."Die Vermittlung von Flüchtenden als Praktikanten oder Auszubildendein Handwerksunternehmen ist eine Win-win-Situation für alle Seiten.Wir werden versuchen, diese Messe in NRW und über dessen Grenzenhinaus weiter auszurollen. Teilnehmen können alle jungen Leute, diean einer Ausbildung im SHK-Fachhandwerk interessiert sind. Dabei wirdauch zukünftig ein namhaftes Unternehmen als Leuchtturm dienen, uminteressierte Bewerber und Bewerberinnen anzusprechen. DiesesMessekonzept wird als Blaupause für weitere Aktionen für das Handwerkdienen." Als familiäres und mittelständisches Unternehmen zeichnetsich die Pietsch Gruppe durch die besondere Nähe zu ihren Kunden aus.Bereits heute arbeitet das Unternehmen in vielen Bereichen eng mitden Fachhandwerkskunden zusammen. Es werden Serviceleistungen undKonzepte entwickelt, die am direkten Bedarf des Kunden ansetzen. EinMangel an Nachwuchskräften wirkt sich nicht nur auf die Strukturender Fachhandwerksbetriebe aus, sondern beeinflusst auch zunehmend dieerfolgreiche Entwicklung von Geschäftsbeziehungen und die dergesamten SHK-Branche. Durch die chance4YOU Berufsmesse ist einKonzept entstanden, dass die Personalrekrutierung entlang derWertschöpfungskette von Industrie, Handel und Handwerk fördert. EngeKooperationen über die einzelnen Vertriebsstufen hinweg sorgen füreine gleichmäßige Verteilung der Bewerber auf die einzelnenBranchenbereiche und verschaffen auch kleineren Betrieben mehrAufmerksamkeit. Ein Folgeprojekt in der Unternehmensgruppe istbereits in Planung. In der Firmenzentrale der Mülheimer HandelHaustechnik GmbH & Co. KG in Mülheim wird im November eine weiterechance4YOU Berufsmesse organisiert.