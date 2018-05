München (ots) -- "Phänomenal" - der neue Song von Pietro Lombardi- Der 25-Jährige liefert den Soundtrack für den Sommer- Single ab Freitag, 18. Mai 2018, digital auf allen KanälenerhältlichEs ist der Soundtrack für unvergessliche Sommernächte: PietroLombardi veröffentlicht am Freitag, den 18. Mai 2018, seine neueSingle: Mit "Phänomenal" meldet sich der Sänger eindrucksvollzurück und möchte an die Erfolge aus dem vergangenen Jahranknüpfen. Der Track erscheint bei EL CARTEL MUSIC.Er ist der Garant für Sommervibes und Urlaubsstimmung: PietroLombardi liefert wieder einmal die Musik für die schönste Zeit desJahres. Mit "Phänomenal" knüpft der Karlsruher nahtlos an dasvergangene Jahr an und bringt den Soundtrack für lange Abende undheiße Nächte.Musikalisch ist Pietro längst eine feste Größe der deutschenMusik-Szene. Bereits im vorigen Jahr erreichte er zusammen mit KayOne und dem Track "Senorita" die Spitze der deutschen Single-Charts.Zuvor veröffentlichte der Sieger der achten Staffel von "Deutschlandsucht den Superstar" mehrere Singles und Alben mit SARAH, die bereitsAnfang Mai bei EL CARTEL MUSIC mit "Genau hier" debütierte.Die Single erscheint am 18. Mai 2018 bei EL CARTEL MUSIC.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell