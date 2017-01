Köln (ots) - Mit einem deutlichen Appell hat Pietro Lombardi sichlive bei stern TV zu der Kritik geäußert, die Sarah nach wie voreinstecken muss: "Lasst sie einfach in Ruhe", sagte der Sänger imGespräch mit Steffen Hallaschka. "Jeder Mensch macht Fehler, ichwahrscheinlich auch, vielleicht kleinere." Aber: "Irgendwann ist auchmal gut. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient." Dabei denkeer auch an seinen Sohn Alessio, so der 24-Jährige. Denn: "Im Internetbleibt so etwas stehen. Und es ist nicht schön, wenn ein Kind liest,wie seine Mama beleidigt wird." Wie er seinem Sohn all das einmalerklären wird, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht,sagte Pietro Lombardi. "Ich hoffe, dass es die Portale in 15 Jahrennicht mehr gibt."Natürlich wisse er, dass sie auch selbst dazu beigetragen haben,dass ihre Trennung wochenlang die Schlagzeilen bestimmte. Aber, soPietro Lombardi im stern TV-Studiogespräch: "Die Fans waren für unsalles, deshalb haben wir sie an unserem Leben teilhaben lassen. Undso wie man die schönen Sachen erzählt, sollte man auch das Endeerzählen. Und das haben wir getan."Jetzt allerdings geht es Pietro Lombardi vor allem darum, in Ruheneu anzufangen. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei sein Engagementfür herzkranke Kinder. Gemeinsam mit stern TV war er deshalb imKinderherzzentrum in Sankt Augustin. Für den Sänger "eine sehremotionale Sache", wie er selbst betonte. Denn: "Ich habe danatürlich eine ganz persönliche Bindung zu, da bei uns der Start auchnicht so einfach war - mit unserem Kleinen." Auch Pietro Lombardisheute einjähriger Sohn kam mit einem Herzfehler zur Welt und musstenach der Geburt operiert werden. "Das war eine sehr harte Zeit. Wirwussten von nichts und wurden ins kalte Wasser geschmissen", soPietro Lombardi. "Wenn ich Alessio heute lächeln sehe, macht mich dassehr glücklich."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell