Unterföhring (ots) -"Ich war noch nie so aufgeregt und ich hab' schon sehr vielgemacht in meinem Leben", platzt es aus Pietro Lombardi heraus. ZumStart der neuen ProSieben-Show "Farids Magische 13" am Dienstag, 20.August, um 20:15 Uhr, muss er Deutschlands größten Illusionisten beieinem lebensgefährlichen Trick befreien. Farid: "In sechs Metern Höhehängt ein 2,5 Tonnen schwerer Geländewagen an brennenden Seilen. Wenndie Seile durchgebrannt sind, schwingt der Wagen wie ein gigantischesPendel auf eine Mauer zu und durchbricht sie. Der Haken an der Sache:Ich bin an die Mauer gekettet. Pietro muss in kürzester Zeit aus über200 verschiedenen Schlüsseln den einzigen finden, der passt. Nur sokann er mich retten."Ob es sich dabei nicht doch um einen schlechten Scherz desIllusionisten handelt? Pietro Lombardi: "Ich hab' die Schlüsselausprobiert - ich bin ja so einer, ich glaube ganz wenig. Aber ichhabe gerade mindestens 20 Schlüssel ausprobiert und keiner passt. Dasist zu krass." Findet der Sänger den richtigen Schlüssel und bringter Farid rechtzeitig in Sicherheit?In der ersten Folge der neuen ProSieben-Show "Farids Magische 13"zeigt Farid neben Pietro Lombardi auch Sängerin Stefanie Heinzmann,Model und Moderatorin Rebecca Mir sowie Annemarie Carpendale diegefährlichsten Illusionen der Welt."Farids Magische 13" - ab Dienstag, 20. August 2019, um 20:15 Uhrauf ProSieben und auf Joyn.Alle Informationen zu "Farids Magische 13" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/faridsmagische13. ExklusivePreviews zu den einzelnen Folgen von "Farids Magische 13" gibt es aufhttps://www.prosieben.de/tv/farids-magische-13.