"Die Pierre M. Krause Show" u. a. mit Smudo und Thomas D (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Musik von der österreichischen Band Leyya / "Die Pierre M. KrauseShow - SWR3 Latenight", Dienstag, 22. Mai 2018, 23:30 Uhr, SWRFernsehenPierre M. Krause präsentiert eine neue Ausgabe seinerLatenightshow. Zu Gast sind dieses Mal Smudo und Thomas D von den"Fantastischen Vier". Dabei beweisen die beiden nicht nur auf demneuen Album der Band ein gutes Reimgefühl. Außerdem gibt es Musik vonLeyya und überraschende Einblicke in die Kochkünste des Moderators.Zu sehen am Dienstag, 22. Mai, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Smudo, Thomas D und die Liebe zur Sprache Sie haben deutscheMusikgeschichte geschrieben: Smudo und Thomas D von den"Fantastischen Vier" sind zu Gast in der "Pierre M. Krause Show".Seit fast 30 Jahren füllt die Band aus Stuttgart Hallen und sammeltMusik- und Medienpreise. Zusammen mit ihren Bandkollegen And.Ypsilonund Michi Beck zählen sie mit zahlreichen Alben und Solo-Projekten zuden erfolgreichsten deutschen Musikern. Ihre Liebe zur Sprache habensie sich bewahrt: Ihr Reimgefühl beweisen sie auf dem neuen Album"Captain Fantastic" und in einer jetzt schon legendären Ausgabe desPierre M. Krause Show-Spiele-Klassikers "Reim auf Schmerz".Kochkunst vom FeinstenAußerdem trifft Moderator Pierre M. Krause im zweiten Teil seinesAusflugs ins Internet erneut auf Youtube-Star Regina Hixt. Gemeinsamhaben sie ein Rezept aus ihrem neuen Buch "Body Kitchen" nachgekocht,jetzt kommt es zum großen Tasting. Ob das gewagte Experiment "Kochenim Fernsehen" gelingt?Synthpop aus Österreich: Leyya performen neue Single "Heat" Musikkommt dieses Mal von den österreichischen Durchstartern "Leyya": IhrSound ist eigen und massentauglich zugleich, "internationalausgerichteter Indie-Synthpop" trifft es vielleicht am besten. Siespielen auf Festivals in Frankreich, Texas, Slowenien und den USA. Inder "Pierre M. Krause Show" präsentiert das Duo seine Single "Heat"aus dem Album "Sauna" - live und ohne Laptop.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt -für den er auch in diesem Jahr nominiert war. Auch für denrenommierten Grimme-Preis war der Moderator 2018 mit seiner Shownominiert."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathekunter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zusehen.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell