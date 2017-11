"Die Pierre M. Krause Show" u. a. mit Anastacia und Selig (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Fernsehen: "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", Di.,05.12.2017, 23:30 UhrIn der letzten Ausgabe vor der Winterpause hat Moderator Pierre M.Krause eine besondere Bescherung vorbereitet: In seiner "Die PierreM. Krause Show - SWR3 Latenight" begrüßt er die internationalgefeierte Sängerin Anastacia, den Moderator, Entertainer und ComedianThomas Hermanns sowie die Hamburger Rockband Selig - und heckt dieein oder andere Überraschung aus. Dafür gibt es am Dienstag, 5.Dezember, 23:30 Uhr eine festliche, 45-minütige Sonderausgabe im SWRFernsehen.Überraschung! - Da staunt Weltstar Anastacia Mit Hits wie "I´mOutta Love" wurde die US-Sängerin Anastacia weltberühmt, verkaufteMillionen Platten und erhielt zahlreiche Auszeichnungen - darunterjüngst den "SWR3 Pioneer of Pop"-Award im September 2017. Hier kam esauch zu einer ersten denkwürdigen Begegnung mit Moderator Pierre M.Krause: Im Rahmen des SWR3 New Pop Festivals legte ihn diesympathische Sängerin als Lockvogel für Guido Cantz und seine Sendung"Verstehen Sie Spaß?" herein. Mit einem scheinbar chaotischenInterview brachte Anastacia den hartgesottenen Moderator auf derBühne ordentlich in Verlegenheit. Für ihr Wiedersehen hat Pierre M.Krause nun eine Überraschung vorbereitet, die Anastacia sicher soschnell nicht vergessen wird!Thomas Hermanns über Stand-Up-Comedy und Boybands Moderator undComedian Thomas Hermanns hat die große Stand-up-Comedy-Welle inDeutschland maßgeblich mitgestaltet: In seinem legendären "QuatschComedy Club" traten in den vergangenen 25 Jahren alle namhaftenComedians auf, manch einer startete dort seine Karriere. Jetzt feiertder Club 25-jähriges Jubiläum und Pierre wirft einen Blick insNähkästchen. Außerdem ist Hermanns, der auch schon als Regisseur undAutor von Romanen, Drehbüchern und Musicals von sich reden gemachthat, derzeit mit seinem neuen Musical auf Tour: "Boybands Forever"ist eine Hommage an das Phänomen Boygroup der Neunzigerjahre.Frisch gepresst - Selig stellt neues Studioalbum vor Sie sindwieder da: Nach drei Jahren Abstinenz meldet sich die legendäreHamburger Band Selig mit ihrem siebten Studioalbum "Kashmir Karma"zurück. 1994 gelang der Band um den Sänger Jan Plewka mit Songs wie"Ohne dich" der Durchbruch. Später ging sie in New York neue,experimentelle Wege, trennte sich 1999 und legte zehn Jahre späterein erfolgreiches Comeback hin. Für "Kashmir Karma" reisten dieFreunde nach Schweden und nahmen das Album in einer einsamen Hütteauf - handgemachte Musik mit viel Seele. In der "Pierre M. KrauseShow" präsentiert die Band daraus live den Song "Alles ist nix".Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus demSchwarzwald" verfasst."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathekunter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zusehen.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell